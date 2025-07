Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil va auxiliar el passat 28 de març els ocupants d’una furgoneta que es trobava bolcada en una pista forestal a prop del Teix d’el Grilló, en el terme municipal de Prat de Comte.

Els agents estaven circulant per la pista forestal als voltants de Barranc de Montsagre quan una persona els va avisar que havien tingut un accident amb un vehicle i necessitaven ajuda. Al lloc dels fets hi havia tres persones més al costat de la furgoneta.

Imatge de la furgoneta bolcada.Guàrdia Civil

Els agents van comprovar que les persones accidentades no estaven ferides. Seguidament van examinar visualment el vehicle, assegurant que no existia cap pèrdua de combustible o altres líquids que, per les seves característiques, poguessin donar origen a algun tipus d’origen d’incendi o dany mediambiental.

Posteriorment, els agents van esbrinar que aquests es trobaven al lloc perquè estaven tallant llentiscle a la zona. Aquest estava ordenat amb rams lligats per gomes elàstiques i tenia un pes de 400 kg.

Els agents, prioritzant l’auxili dels accidentats, els van traslladar fins la localitat de Prat de Comte, amb l’objectiu que poguessin sol·licitar l’assistència necessària per poder traslladar el vehicle sinistrat, així com tornar a la seua localitat de residència.

Després d’haver assegurat la integritat dels accidentats, els agents van procedir a realitzar el control documental dels accidentats. D’aquesta forma, van constatar que el conductor del vehicle era reincident en aquest tipus d’il·lícits administratius, havent estat denunciat en ocasions anteriors per recol·lecció il·legal de llentiscle.

Davant de la gran quantitat de llentiscle localitzat, els agents van interposar diverses denúncies, que van ser remeses als òrgans competents de l’administració autonòmica.

La Guàrdia Civil recorda que el Parc Natural dels Ports és un entorn natural protegit, en el qual està estrictament prohibit arrancar, tallar, recollir o danyar qualsevol espècie de flora silvestre, incloent fruits, flors i llavors. La sostracció de llentiscle està prohibida.