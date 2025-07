Denuncien un relaxament en la protecció de l'àguila cuabarrada per facilitar els parcs eòlics

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

GEPEC-EdC denuncia que el Govern «està relaxant» els criteris per fer compatibles els parcs eòlics amb la conservació d'espècies protegides, com l'àliga cuabarrada i la daurada. Els ambientalistes alerten que Polítiques Ambientals «aprima» l'àrea crítica de protecció d'aquests ocells dins de la qual no es poden implantar aerogeneradors.

Per a GEPEC-EdC, centrals com Tivissa III i Tivissa IV són un exemple d'aquest relaxament i seran «compatibles» amb l'hàbitat de l'àguila cuabarrada «quan fa uns mesos no ho eren». L'entitat retreu al Departament de Territori que cedeixi a «pressions de les promotores» i permeti aproximar molins a les àrees de cria, posant en risc la biodiversitat d'espais com el Burgar al Perelló, Rasquera i Tivissa.

GEPEC-EdC assenyala que aquest «relaxament» s'ha inclòs en una actualització del document de criteris per a compatibilitzar les energies renovables amb la conservació de l'àliga cuabarrada i de l'àliga daurada, que es van publicar al web del Departament el novembre de 2024, que ja s'havien modificat el juliol de 2022, i que apareixen de nou actualitzats des del 27 de març d'enguany.

Fonts de Territori consultades per l'ACN ho neguen i asseguren que «es mantenen els criteris i les exigències pel que fa a la protecció de la biodiversitat en la construcció de parcs eòlics» i que, fins i tot, «s'han introduït millores» aprofitant les noves tecnologies, com són «els sensors de detecció d'aus que aturen els aerogeneradors». Afegeixen que «amb la guia d'ambientalització dels parcs eòlics» el que fa el Govern és «concretar aquestes mesures perquè tot el sector les tingui clares i presents».

Però des de GEPEC-EdC insisteixen que en els documents del juliol de 2022 es considerava àrea crítica territorial incompatible amb els aerogeneradors «tota l'àrea definida per un índex de probabilitat Kernel fix del 95% (k95%), dins d'un radi de 6 quilòmetres a partir del límit del sector de cria i de l'índex Kernel del 90% (k90%) més enllà dels 6 quilòmetres del sector de cria». En canvi, en els documents actuals, s'estableix aquesta incompatibilitat «dins les àrees de dispersió juvenil i dins de les àrees crítiques territorials definides pel k90%».

Un canvi de criteri «desafortunat»

El portaveu de GEPEC-EdC, Joaquim Estellé, lamenta que, a la pràctica, «es fa més petita l'àrea crítica de l'espècie» i es facilita construir parcs eòlics que topaven amb la protecció de les àguiles cuabarrades. «Creiem que és problemàtic perquè no obeeix a cap criteri tècnic, sinó polític i econòmic», ha lamentat Estellé.

És el cas de Tivissa III, de 6 aerogeneradors (43,2 MW), i Tivissa IV de 7 aerogeneradors (50 MW), dels termes municipals del Perelló, Rasquera i Tivissa (Baix Ebre - Ribera d'Ebre). Els ambientalistes alerten que es posa en risc els espais d'hàbitat i caça de dues parelles d'àguiles cuabarrades, la parella de la Moleta de Rasquera, i la de Montagut. GEPEC-EdC ja va presentar al·legacions quan les dues centrals es van sotmetre a informació pública a finals de 2022.

Els dos projectes van rebre una declaració d'impacte ambiental favorable el gener de 2024. La resolució s'acaba de publicar al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) aquest dimarts, però els projectes es van modificar i estan en un nou procés d'informació pública per rebre una altra declaració d'impacte ambiental. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va requerir «canvis substancials» als projectes, que tenen menys aerogeneradors que inicialment.

Un estudi «excepcional»

En la primera declaració d'impacte ambiental de Tivissa III i IV, el Servei de Fauna i Flora ja proposava dur a terme un «estudi pilot» «per poder valorar l'impacte real dels parcs eòlics sobre l'ús que fan les àligues de l'espai i, concretament sobre les zones d'alimentació». Per a dur a terme aquest estudi pilot s'acceptava el límit de compatibilitat k90%, en comptes del k95%, «excepcionalment».

Amb els actuals criteris, ja no seria «una excepció» perquè l'àrea crítica territorial ja està definida per l'índex k90%. De fet, es requereix als projectes ubicats entre el k90 i 95% que incorporin sistemes de detecció i parada dels aerogeneradors per evitar la mortalitat d'avifauna, així com altres mesures compensatòries i instal·lar emissors GPS a les parelles d'àligues afectades per fer un estudi de seguiment durant la construcció i l'explotació del parcs els tres primers anys.

A part de l'àguila cuabarrada, aquests parcs eòlics del Burgar se situaran a la zona de la muntanya baixa de Tivissa on habiten el mussol banyut (Asio otus), el mussol comú (Athene noctua), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus), l'astor (Accipiter gentilis), l'aligot comú (Buteo buteo), el xoriguer comú (Falco tinnunculus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus). Totes elles són espècies protegides i, a més, el mussol comú és una espècie vulnerable i l'àguila cuabarrada està en perill d'extinció.