Una visita a les cicatrius de la guerra

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

El nou llibre de la periodista Aure Farran és, tal com ella mateixa explica, «una invitació a recórrer el país visitant els vestigis que mostren els efectes de la Guerra Civil, per entendre com es va viure el conflicte en cadascun d’aquests espais i també el paper que van jugar durant el combat». Amb aquest objectiu, Farran ha fet una selecció d’escenaris del conflicte i els ha visitat un a un.

En aquesta labor periodística, l’autora ha comptat amb el suport de Memorial Democràtic i, també, i de manera extraordinària, d’historiadors i investigadors locals: «En la majoria dels casos són persones que han estat treballant durant molts anys sobre el terreny i que m’han ajudat molt a entendre com es va viure la guerra en les seves zones».

Persones, assegura Farran, «que sovint no tenen visibilitat, però que han fet una labor d’investigació a partir de la documentació o de les fonts orals». Amb ells, subratlla la periodista, «he pogut oferir una perspectiva més global de cada espai».

El llibre, que duu per títol Vestigis de la Guerra Civil. Memòria d’una guerra, posa el focus en ciutats com Tarragona, a la qual dedica un capítol per relatar com la capital es va convertir en objectiu estratègic de la rereguarda.

També recorre la petjada dels brigadistes al Priorat i desgrana la Ruta pels espais de la batalla de l’Ebre. Així mateix, para atenció a aspectes sanitaris o socials del conflicte, recordant la importància dels hospitals de sang o la batalla pel relat informatiu.

Per relatar-ho, l’Aure ha parlat amb historiadors com Joaquim Nolla, cap del Servei de l’Arxiu de l’Ajuntament de Tarragona o Ramon Arnabat, David Íñiquez i Josep Munté, així com gestors de patrimoni com Anna Pedrola, presidenta de l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre; Cinta Farnós, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre; o Albert Julià, secretari del Centre d’Estudis de la Batalla de l’Ebre.

«En un moment d’ascens de l’extrema dreta és important que tots aquests espais es coneguin i fem memòria, per tal que no es repeteixin episodis com aquell», conclou.