El Cruïlla descarta celebrar l'edició del DO Terra Alta aquest any

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Cruïlla descarta celebrar aquest any les edicions del Ressons Penedès, el DO Terra Alta i el Cruïlla Baix Segre, segons ha pogut saber l’ACN. El motiu són les dificultats de finançament, ja que els tres festivals van vinculats a unes subvencions que la Generalitat no ha resolt.

En el cas de l’Alt Penedès, fonts consultades detallen que s’havia plantejat endarrerir el festival passat l’estiu, però s’ha descartat per la multitud d’actes que hi ha a la comarca. A més, es plantejava un pressupost molt inferior a les dues primeres edicions, fet que impedia fer concerts a espais d’arreu de la comarca. Pel que fa al Cruïlla Delta de l’Ebre, es manté sobre la taula perquè es fa a la tardor i els promotors veuen més marge per celebrar-lo.

Fonts del Cruïlla apunten a l’ACN que és inviable tirar endavant els festivals al Penedès, la Terra Alta i el Baix Segre perquè no hi ha temps per elaborar la programació si no es coneix de quin pressupost es disposa. En concret, els festivals van vinculats a unes subvencions d’un projecte agroturístic, encara no resoltes.

Els tres esdeveniments s’havien celebrat fins ara a la primavera -dues edicions al Penedès i a la Terra Alta, i una al Baix Segre-. En canvi, el Cruïlla Delta de l’Ebre se celebra a la tardor, amb una primera edició l’octubre de l’any passat. El marge que dona al calendari fa que els promotors vegin temps encara per poder definir la programació i tirar-lo endavant per a aquest 2025.

En el cas del Ressons Penedès by Cruïlla, va reunir vora 13.000 i 12.000 assistents en les dues primeres edicions, celebrades a finals d’abril-principis de maig. El Consell Comarcal de l’Alt Penedès destaca que el principal al·licient era l’oferta de concerts durant tot un cap de setmana arreu del territori, amb escenaris a cellers i espais singulars, compaginant actuacions de petit format amb grans concerts.

Segons relata el president comarcal, Xavier Lluch, la incertesa davant la subvenció de la Generalitat per a aquest any obligava a plantejar un trasllat del festival a la tardor i comprometia la continuïtat del format descentralitzat. Les primeres converses apuntaven a una aportació per part de la Generalitat «molt inferior» dels 250.000 euros rebuts anys enrere, de manera que es va posar sobre la taula un Ressons amb pocs concerts que probablement s’haurien celebrat només a Vilafranca.

«Fer una cosa petita sense concerts arreu de la comarca deixava de valer la pena», diu Lluch per explicar per què finalment el festival no se celebra enguany. Ressalta que la majoria d’ajuntaments de la comarca hi havien donat suport fins ara «perquè garantia una repercussió econòmica i turística, donant visibilitat a pràcticament tots els pobles». «Nosaltres sempre hem volgut que passin coses a tota la comarca, i el festival no té sentit si s’ha de reduir només a poques actuacions en un sol municipi», afegeix.

Lluch destaca que Cruïlla «té prestigi» dins l’escena musical i celebra que els dos últims anys el festival «ha anat bé» pel conjunt de l’Alt Penedès, amb una proposta que també era finançada -en menor proporció que la Generalitat- per la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, la DO Cava, la DO Penedès i els cellers on se celebraven els concerts. «Si ara no hi ha diners per fer alguna cosa que té un cost molt elevat, no passa res si no es fa i millor es repensa de cara al futur», conclou.