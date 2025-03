Un incendi calcina tota una primera planta d'un habitatge de Gandesa

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 10.36 h d'un incendi en un edifici de la plaça de l'Ajuntament de Gandesa. El foc ha afectat dues plantes d'un habitatge, deixant totalment calcinada la primera planta, d'uns 40 metres quadrats.

Hi han treballat cinc dotacions que han donat per extingit el foc a les 11 del matí. També s'hi ha desplaçat ambulàncies del SEM, tot i que no hi ha hagut ferits.