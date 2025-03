Intervenen 1.900 kg de llentiscle recollit il·legalment a la Serra de Pàndols

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Gandesa ha confiscat 1.900 kg. d’arbust llentiscle (pistacia lentiscus), recollit de forma clandestina i, per tant, no autoritzada en el Espacio Natural Protegido de les Serres de Pàndols-Cavalls.

L’actuació realitzada a la comarca de Terra Alta va ser possible gràcies a l’avís d’un veí de la zona. Agents de la Guàrdia Civil es van traslladar ràpidament a la zona indicada, per verificar el fet, localitzar i identificar les persones que estarien participant en la recol·lecció.

Els agents van detectar a l'N-230, en el terme municipal del Pinell de Brai, una furgoneta amb 9 persones al seu interior, donant-li l’alt per identificar els ocupants de la mateixa. Una vegada inspeccionat l’interior de la furgoneta es van trobar 500 rams de llentiscle, els quals acabaven de ser recollits il·legalment en terrenys propers.

Després de realitzar les comprovacions pertinents, els agents van constatar que el conductor del vehicle era reincident en aquest tipus d’infraccions, havent estat denunciat en ocasions anteriors per recol·lecció il·legal de llentiscle. Posteriorment es va procedir a traslladar la furgoneta amb la càrrega de llentiscle fins la bàscula municipal de Gandesa, on es va confirmar que el pes total del llentiscle era de 1.900 kg.

Per aquest fet, la Guàrdia Civil va estendre un total de nou actes de denúncia per presumptes infraccions a la Llei de Biodiversitat i Medi Ambient, dirigides a la Delegació Territorial del Departament d’Agricultura i Pesca de la Generalitat de Catalunya. En ser una conducta reiterada es notificarà igualment a la Fiscalia de Medi Ambient per si aquesta reincidència pot arribar constituir un delicte contra el medi ambient.

El llentiscle és un arbust perenne mediterrani de gran valor ecològic i cultural, en tractar-se d’una planta fonamental en els ecosistemes mediterranis. Per això, la Guàrdia Civil recorda que l’extracció no autoritzada d’aquest tipus d’espècies vegetals pot tenir greus conseqüències per als ecosistemes, podent posar en greu risc la biodiversitat d’aquests espais, així com amenaçant a la regeneració natural i afectant la biodiversitat local.