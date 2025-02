El poble de Tarragona que és un testimoni silenciós de la Guerra Civil espanyola

Ubicat sobre un turó i a només 45 minuts de Tarragona, el Poble Vell de Corbera d'Ebre es manté com un testimoni silenciós de la Guerra Civil espanyola. Aquest despoblat, declarat Lloc Històric, és un dels pobles més bonics d'Espanya i una destinació imprescindible per conèixer els horrors d'un dels conflictes més cruents de la història del país.

El poble, que es trobava al centre del front de guerra durant la Batalla de l'Ebre (1938), va ser devastat pels combats entre republicans i franquistes. El seu estat actual, amb cases en ruïnes i les restes de l'església de Sant Pere, construïda a finals del segle XVIII, és una visió commovedora de la destrucció provocada per la guerra. Avui, aquestes ruïnes es conserven com un monument a la pau.

Un dels elements més destacats del Poble Vell és l'Abecedari de la Llibertat, una obra d'art composta per 28 peces creades per 25 artistes, que representen un homenatge a la llibertat i la justícia. A més, el poble acull el Monument a les Brigades Internacionals, una escultura en ferro creada per l'artista José Luis Terraza que simbolitza els cinc continents d'on provenien els voluntaris que van lluitar en defensa de la República.

Imatge del Monument a les Brigades Internacional al poble vell de Corbera.Wikipedia

En aquest espai de memòria, també es recorda als 23 voluntaris britànics del batalló XV BI, que van morir el 21 de setembre de 1938, en una de les batalles més cruentes. Aquesta placa és un recordatori de la solidaritat internacional i el sacrifici dels qui van defensar la llibertat a la Guerra Civil.

El Poble Vell, tot i la seva destrucció, no ha estat oblidat. La nova població de Corbera d'Ebre es va establir a la part baixa de la muntanya, però el conjunt de ruïnes conserva la seva importància històrica i cultural, constituint avui un testimoni a la pau i a la resistència contra la barbàrie.