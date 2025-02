L'empresa Salaet inverteix 3,7 MEUR a les seves quatre plantes a Gandesa

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa Salaet Food Packaging ha invertit 3,7 milions d'euros a les seves quatre plantes de Gandesa per a l'adquisició de nova maquinària per tal d'augmentar la seva capacitat productiva. La companyia, dedicada a la producció de safates de paper i cartró per a la indústria alimentària, ha creat vint llocs de treball amb aquest projecte, amb el qual ha entrat al mercat britànic i irlandès.

D'aquests, 3,7 milions, 1,99 provenen de subvencions dels Fons de Transició Nuclear. A banda, també està obrint una filial als Estats Units amb capital 100% català amb una nova fàbrica a Pensilvània, que començarà a produir al juliol amb una plantilla inicial de 25 treballadors i la previsió d'augmentar-los fins als 60 en els pròxims tres anys.

D'aquesta manera, Salaet disposa de més de 200 línies productivitat on transforma anualment en envasos 16.000 tones de paper i cartró, i ha incrementat la producció anual de safates de cartró en un 10% fins als 600 milions d'unitats. Així mateix, la fabricació de bosses de paper ha crescut un 15% fins als 900 milions d'unitats anuals.

La inversió en nous equipaments també consta d'una màquina laminadora feta a mida per encolar diversos tipus de paper i produir nous envasos específics per a forn, congelació o la conservació càrnia. D'altra banda, amb la nova maquinària, l'empresa ha intensificat la digitalització dels processos productius iniciada el 2022 per tal d'automatitzar i robotitzar completament diverses de les seves línies de producció.

Per al desenvolupament del nou projecte, Salaet ha comptat amb el suport d'ACCIÓ, l'agència per la competitivitat de l'empresa del Departament d’Empresa i Treball. Aquest dimarts, el secretari d'Empresa i Competitivitat del Departament d'Empresa i conseller delegat d'ACCIÓ, Jaume Torres Baró, ha visitat les instal·lacions de la fàbrica a Gandesa i ha afirmat que aquesta companyia és una de les anomenades Hidden Champions (campiones ocultes, en anglès). «Són empreses que tenim a Catalunya que no coneix gaire gent però que són el tipus d'empreses que ens agraden: del territori, arrelada, que genera 300 llocs de treball, amb patents i en un sector sensible i estratègic com és l'alimentari», ha subratllat.

La directora general de Salaet Food Packaging, Elena Salaet, ha explicat que l'ajut els permet «seguir innovant i continuar amb el camí de la millora de la productivitat», a més d'impulsar «un pla de digitalització i robotització» que els farà més competitius a nivell global. En relació a la inversió dels Estats Units, ha destacat que «forma part del pla estratègic de creixement» que els permetrà «produir allí i estar més a prop dels clients» que ja tenen.

Salaet Food Packaging, fundada l'any 1965, compta amb quatre plantes de producció a Gandesa on dona feina a 245 persones i des d'on exporta al voltant del 50% de la producció. Els productes de l'empresa són presents arreu d'Europa, Amèrica, l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. També disposa de dues plantes de producció a Romania i una a l'Argentina, que reuneixen 90 treballadors.