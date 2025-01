Intervenen 100 quilos de llentiscle recollits il·legalment al Parc Natural de la Fontcalda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha intervingut 100 quilograms de llentiscle recollits il·legalment a Gandesa. L’actuació va tenir lloc al Parc Natural de la Fontcalda, una zona protegida d’alt valor ecològic, i va ser possible gràcies a l’avís d’un ciutadà.

La guàrdia civil va interceptar una furgoneta amb 40 rams de llentiscle, conduïda per una persona reincident en la recollida il·legal d’aquesta planta protegida. El llentiscle confiscat estava destinat a la seva venda al mercat de flors de Barcelona, segons va admetre el conductor del vehicle.

La patrulla va interceptar la furgoneta conduïda per una persona d’origen estranger, la qual va explicar que havia transportat un grup de persones per recollir la planta en diferents ubicacions de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, la Fontcalda (Gandesa) i Rasquera.

Encara que en total van participar almenys cinc persones en aquesta activitat, només es va aconseguir identificar el conductor i un altre home també estranger, d’aproximadament 60 anys, qui no va aportar documentació ni parlava espanyol.

La Guàrdia Civil va traslladar la furgoneta al punt net de Gandesa, on es va procedir a la pesada del llentiscle recollit. Posteriorment, es va buidar la càrrega per assegurar la seva correcta disposició i evitar danys a l’ecosistema. Les autoritats també van intentar localitzar a la resta del grup a la zona de Rasquera, però aquestes persones van aconseguir amagar-se, dificultant la seva identificació.

Aquesta no és la primera vegada que el conductor reincident està involucrat en aquest tipus d’activitat il·legal. L’1 d’abril de 2024, la Guàrdia Civil en col·laboració amb el Seprona de Tortosa ja li van intervenir una càrrega molt més gran, que ascendia a 1.087 quilograms de llentiscle. El conductor va reconèixer que, al costat d’altres col·laboradors, recullen la planta per vendre-la al mercat de flors de Barcelona, on s’utilitza per a decoració i altres finalitats comercials.

Com a resultat d’aquesta intervenció, els agents han tramitat diverses denúncies administratives. Entre elles, en destaca una per la recol·lecció de llentiscle en una zona protegida dins del Parc Natural de la Fontcalda, contravenint les normatives mediambientals. Així mateix, es va identificar una infracció a la Llei d’Estrangeria, ja que una de les persones implicades no comptava amb la documentació necessària en vigor.

El llentiscle és una planta fonamental en els ecosistemes mediterranis i la seva recol·lecció no autoritzada posa en risc la biodiversitat d’aquests espais protegits. La Guàrdia civil dona servei per prevenir aquest tipus d’activitats il·legals que atempten contra el patrimoni natural i les normatives de conservació.