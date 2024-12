Batea abasteix tots els equipaments municipals i redueix la factura de les famílies amb 5 plantes solars

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Batea (Terra Alta) ha inaugurat les cinc primeres plantes solars amb què es proposa ser un municipi energèticament autosuficient. El consistori ha instal·lat plaques fotovoltaiques a l'escola, al cinema i al pavelló i al camp de futbol municipal, que generen la meitat de l'energia que es gasta al poble.

Primer, s'abastiran tots els equipaments municipals i el sobrant es destinarà l'estalvi de les famílies del poble. Uns 300 habitatges ja s'han apuntat al projecte i podran reduir la factura de la llum entre un 20% i un 30%. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat les instal·lacions aquest dimarts i ha destacat que permetran «fixar noves oportunitats i indústries en clau sostenible».

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha sigut l'encarregada d'inaugurar les noves instal·lacions d'energia solar de Batea, amb les quals l'Ajuntament comença a autoabastir-se. Amb les cinc plantes actuals, el consistori pot generar fins a 507 KW de potència, la meitat del que consumeix el municipi. També preveu instal·lar més plaques solars a la zona del cementiri o en equipaments com el centre d'interpretació de la Batalla de l'Ebre.

La inversió per instal·lar les plaques fotovoltaiques que s'han posat en marxa aquest dimarts ha estat d'1,2 milions d'euros i s'han rebut ajuts de 130.000 euros de la Generalitat, també l'aportació als consistoris dels Fons de Transició Nuclear de 2023 i una subvenció del PUOSC i de la Diputació de Tarragona. L'Ajuntament ha invertit 200.000 euros, com ha detallat el tinent d'alcalde Xavier Galcerà. El regidor ha agraït a Endesa que hagi fet la connexió a la xarxa en només nou dies. El consistori ha instal·lat una pantalla a la porta de l'edifici on es pot veure en directe la producció d'energia de les plantes, a quins equipaments es destina i quina energia sobra.

L'energia produïda serà per als equipaments municipals i el sobrant es repartirà entre els 300 habitatges particulars que s'han adherit al projecte de forma voluntària (un 60% del municipi). De moment, no s'hi poden sumar ni negocis ni indústria. L'estalvi previst a la factura de la llum de les famílies serà d'entre un 20% i un 30%. Ara s'ha iniciat un procés amb les més de 30 comercialitzadores de la llum que treballen a Batea perquè apliquin els descomptes als usuaris beneficiaris.

La consellera Paneque ha destacat que aquestes instal·lacions d'energies renovables tinguin també «avantatges directes per la ciutadania» i ha reivindicat que permetran tenir «una indústria més sostenible», «una segona revolució industrial, verda, que suposa noves oportunitats per al territori» perquè la generació d'energia sostenible es pot fer arreu del país. La cap de Territori també recordat que la contribució en renovables de Catalunya és encara del 14% o 15% i queda molt recorregut per assolir el 50% que ja s'està produint a la resta d'Espanya.