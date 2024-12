Ordeig es compromet a impulsar els olis catalans amb una guia i estudis universitaris de mestre d'almàssera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, s'ha compromès a continuar desplegant accions per la promoció i dinamització del sector oleícola, entre elles, una guia d'olis de referència de Catalunya, basada en els premis als millors olis d'oliva verge extra del país.

La primera edició d'aquest certamen s'ha celebrat aquest divendres a la Fatarella (Terra Alta) en el marc de la 25 Festa de l'Oli del municipi. Ordeig també ha defensat que cal crear l'Institut Català de l'Oli d'Oliva, «en el qual ja treballa el Govern», aposta per la formació professional amb els estudis universitaris de mestre d'almàssera. La primera Nit de l'Oli ha reunit prop de 300 persones en un sopar-gala on s'han revelat els olis guardonats.

El conseller Ordeig ha assenyalat que la futura llei alimentària que s'ha anunciat recollirà «tota la regulació necessària per tirar endavant l'impuls de les denominacions d'origen, les IGP i els grans productes» agroalimentaris del país. El Govern també «vol aprofitar» que Catalunya és, el 2025, Regió Mundial de la Gastronomia, i el conseller ha animat als ajuntaments i productors a adherir-se a les línies d'ajut per dur a termes accions de promoció.

El cap d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha inaugurat la Festa de l'Oli de la Fatarella, l'avantsala de la primera Nit de l'Oli de Catalunya que s'ha celebrat en una espectacular carpa instal·lada al camp de futbol del poble. Aquests reconeixements, ha dit Ordeig, serviran per elaborar la primera guia dels millors olis de Catalunya i tenen l'objectiu de «dinamitzar el sector» i portar-lo a «l'excel·lència».

També que es tracta d'un concurs per fer valer l'OOVE en el món de la restauració, en l'àmbit mediàtic i entre els consumidors. «Per augmentar l'orgull i l'autoestima cap a un producte que ho té tot», ha remarcat.

En aquest replantejament del sector oleícola, i després de la reunió del president Illa amb les cinc DOP de l'oli de Catalunya, Ordeig també ha insistit que el Govern treballa per crear l'Institut Català de l'oli d'oliva o desplegar estudis universitaris de mestre d'almàssera, «per avançar en aquesta millora de la innovació, de la qualitat i de la formació dels professionals que es necessitaran en el futur», ha defensat.

El Departament també donarà suport a ampliar el reg de suport a l'olivera o millorar els molins, així com a desplegar projectes conjunts de comercialització per arribar a nous mercats.

Els millors olis del país, un certamen per dinamitzar el sector

La Fatarella ha acollit la primera edició de la Nit de l'Oli Verge Extra i el lliurament dels premis per als millors Olis catalans d'Oliva Verge Extra (OOVE). Prop de 300 persones han assistit al sopar de gala en el qual s'han anat desvelant els productes premiats davant d'una important representació del sector de l'oli català, que està format per més de vuitanta varietats i cinc DOP.

L'esdeveniment l'han conduït els comunicadors Llucià Ferrer i Laura Fa. El sopar ha sigut una proposta gastronòmica, amb gran protagonisme de l'OOVE, de Vicent Guimerà, xef amb Estrella Michelin al restaurant Antic Molí, d'Ulldecona (Terres de l'Ebre). El president Salvador Illa ha estat l'encarregat d'obrir la gala de la Nit de l'Oli amb un missatge enregistrat que s'ha projectat a l'inici de la gala, on ha excusat la seva absència i ha reiterat el suport del Govern al sector.

El deu millors OOVE de 2024 són 'Finques' de L'Olivera SCCL, de Vallbona de les Monges (Urgell); 'Cal Portalé Picual' de Cal Portalé SCP, de Claverol (Pallars Jussà); 'Mas Curró Extra' d'Agrícola Mas Curró SL, de Caldes de Montbui (Vallés Oriental); 'Oli Fontclara Arbequina' de Zanotelli SL, de Fontclara (Baix Empordà); 'Padrí' de Josep Maria Catà Català, del Morell (Tarragonès); 'Mas Curró' d'Agrícola Mas Curró SL, de Caldes de Montbui (Vallès Oriental); 'Janiroc Arbequina' i 'Janiroc Koroneiki', d'Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad SLU, de Rosselló (Segrià); 'Ella l'Adam' de Comercial Az-Azeytun XCIII SL, de Batea (Terra Alta); i 'Baronia de Cabacés' d'Agrícola i Secció Crèdit de Cabacés SCCL (Priorat).

Durant el sopar s'han lliurat un total de 83 guardons de les set categories dels premis, OOVE de Grans Productors, OOVE de Petits Productors, Olis de Producció Ecològica, Olis Monovarietals, Olis Elaborats en Projectes de Recuperació de Varietats Autòctones, Millor Maridatge, Combinació Culinària i Versatilitat Gastronòmica i Millor Packaging. 132 olis havien optat als premis.

La DOP Oli Terra Alta i l'empeltre en creixement

L'alcalde de la Fatarella, Jordi Rius, ha celebrat poder ser amfitrions d'aquesta primera edició del certamen i ha celebrat que els productors terraltins hagin rebut alguns dels guardons. «Perquè s'ho mereixen per la gran qualitat d'oli d'oliva verge que es fa aquí, no només de la varietat arbequina, sinó també d'una varietat fantàstica que és l'empeltre», ha defensat.

La DOP Oli Terra Alta reivindica que està «creixent en reconeixement» justament per aquesta feina ingent per fer conèixer i fer valer la varietat autòctona. «Cada dia estem fent millor les coses», ha apuntat el president Pere Josep Colat. Els productors han deixat de «buscar sobretot el rendiment», i han apostat per oferir uns olis més aromàtics amb un fruit collit abans del que era habitual.

«L'empeltre quan el collíem més tard donava un oli pla i dolç, sense defectes ni virtuts. Ara que collim a partir de l'octubre ha sigut una sorpresa perquè té unes característiques que destaquen molt i està sent molt reconegut, també amb premis», ha detallat Colat. «Això, dona cada dia més il·lusió als productors», ha afegit.