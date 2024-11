El poble de Tarragona on Pilar Palomero ha rodat la seva nova pel·lícula

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Horta de Sant Joan va ser l’escenari de la pel·lícula Los destellos, un film de drama, escrit i dirigit per Pilar Palomero. La pel·lícula, protagonitzada per Patricia López, Antonio de la Torre, Julián López i Marina Guerola, va tenir la seva estrena mundial al Festival Internacional de Cine de Sant Sebastià el 22 de setembre, encara que després es va estrenar en cines el 4 d’octubre, amb distribució de Caramel Films.

La pel·lícula narra com la vida d’Isabel (Patricia López) fa un inesperat gir el dia en el qual la seva filla Madalen (Marina Guerola) li demana que visiti Ramón (Antonio de la Torre), que es troba malalt. Després de quinze anys allunyada del seu exmarit, un home que veu com a un desconegut malgrat que van ser família durant anys, a Isabel li comencen a revifar sentiments que creia superats. Tanmateix, en acompanyar Ramón en el seu moment més vulnerable, Isabel aconseguirà veure amb altres ulls el fracàs que van viure per centrar-se en el present.

La pel·lícula, rodada en un municipi tarragoní

Horta de Sant Joan és un municipi situada en un entorn natural privilegiat, entre la serra dels Pesells i el Parc Natural dels Ports. Aquest lloc especial ha estat font d’inspiració per a artistes com el jove Picasso i ara ho és per a Pilar Palomero a la seva última obra.

El centre històric d’Horta de Sant Joan compta amb edificis gòtics i renaixentistes, com l’església parroquial de Sant Joan Baptista i l’Ajuntament. A més, la localitat acull el Centre Picasso, un lloc que mostra la influència del paisatge a l’obra de l’artista.

A més, aquesta regió ofereix activitats per a tots els gustos, des de visites culturals fins disfrutar de les magnífiques vistes de la muntanya de Santa Bárbara i l’olivera mil·lenària de Lo Parot.