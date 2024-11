Més de 3.000 persones visiten la Fira de Micropobles a Bot

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 3.000 persones han passat aquest dissabte per la Fira de Micropobles, que ha celebrat la seva tercera edició a Bot. L'esdeveniment és un punt de trobada de petites localitats de menys de 1.000 habitants que hi presenten projectes, patrimoni i productes i serveix per reivindicar la realitat i les necessitats d'aquestes poblacions.

Enguany han participat a la trobada 23 municipis, dos menys que el 2023. La propera edició se celebrarà a Torre-serona (Segrià).

En la d'aquest any s'ha presentat projecetes com el festival Cinema Transhumant o un passeig per Vinebre, s'ha fet un tast guiat de producctes de la denominació d'origen protegida (DOP) Oli Terra Alta i de vins de la denominació d'origen (DO) Terra Alta i s'ha pogut gaudir del concert del quartet garrotxí The Rusties Blues Band, que han clos precisament a Bot el Festival Itinera.

El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner (Solsonès), Joan Solà, ha aprofitat la fira per reivindicar la necessitat d'aprovar i desplegar l'estatut dels municipis rurals, que s'està tramitant al Parlament, «per millorar la vida de la ciutadania».

Segons ha dit en un comunicat, la norma ha de contribuir a «mantenir l'equilibri territorial» i donar eines als municipis menys poblats.