Intervenen 370 quilos de marihuana amagats sota terra en una zona boscosa de la Terra Alta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de la unitat d’Investigació de la comissaria de Gandesa van detenir dimecres passat en un domicili de Mont-roig del Camp un home de 58 anys, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.

Aquesta detenció es va produir en el marc d’una investigació iniciada a finals del passat mes de setembre després de confirmar l’existència d’un punt de preparació i conservació de marihuana en una finca d’una zona boscosa de Corbera d’Ebre (Terra Alta).

Durant un operatiu policial, els mossos van localitzar diversos forats fets a terra d’un metre i mig profunditat i un sistema de ventilació a través d’uns tubs de ferro. En el seu interior hi havia amagats sacs de plàstic amb un total de 370 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit. Una substància que en el mercat il·lícit tindria un valor de 2 milions i mig d’euros. Aquests amagatalls estaven soterrats i coberts exteriorment amb tendals de plàstic, terra i troncs de fusta per tal d’evitar-ne la seva detecció en cas de sobrevolar la zona.

En aquesta ocasió van ser tres càmeres de videovigilància penjades dels arbres les que van cridar l’atenció dels agents. Aquests aparells juntament amb un rúter, dotat d’una targeta telefònica, s’alimentaven amb panells solars. Les càmeres estaven repartides en diferents punts de la finca i l’encaminador de dades s’encarregava de la transmissió de les imatges fins a una terminal receptora tipus telèfon mòbil o tauleta.

Durant la cerca de més elements a la mateixa finca, els mossos van trobar un sistema de regadiu format per diverses unes canonades de plàstic procedents d’unes basses d’aigua. A través del camí van observar sacs de terra, adob i torba d’origen orgànic, així com una caseta d’obra i una altra de xapa metàl·lica on es guardaven eines i altre material per a la preparació i conservació de la marihuana.

El dispositiu policial va finalitzar després de comprovar que el detingut també disposava d’una petita construcció de fusta per tal de pernoctar-hi ocasionalment. En aquest punt s’hi van trobar objectes de cuina, aliments i begudes, roba i mantes i bosses d’escombraries.

La investigació continua oberta per tal de determinar entre altres aspectes, l’origen i la destinació de la substància intervinguda. De la seva banda, el detingut va ser traslladat dimecres passat fins al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Gandesa.