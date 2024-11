El bus a demanda per viatjar entre les poblacions a la Terra Alta es posa en marxa dissabte

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El bus a demanda es posa en marxa dissabte a la Terra Alta. Per primera vegada a les Terres de l'Ebre, s'implanta el servei Clic.cat. Els viatgers poden sol·licitar que els reculli el bus al seu poble a través d'una aplicació o un telèfon.

Amb el transport a demanda, la Terra Alta tindrà sis expedicions més dissenyades per facilitar la mobilitat de la ciutadania dins de la comarca, sobretot de la gent gran, i connectar amb altres serveis a Gandesa. Amb la targeta 10/120, el preu del bitllet està bonificat. Actualment costa 50 cèntims d'euro.

El Consell Comarcal treballarà per ampliar el servei i oferir el transport a demanda per anar a l'estació de tren de Móra la Nova o als hospitals de Móra d'Ebre i Tarragona.

Susi López, directora general de Transports i Mobilitat, ha recordat que el servei de Transport a Demanda (TAD) no és el primer cop que es posa en marxa a Catalunya, però és un servei molt nou que ha arribat amb molta celeritat a la Terra Alta. «No sempre tan de pressa», ha apuntat López. I és que el projecte es va posar en marxa fa dos anys, amb un estudi sobre les mancances de mobilitat de la ciutadania a la comarca que va acabar a finals de l'any passat.

A partir de dissabte, complementant les línies regulars habituals, es posen en marxa sis serveis més. Aniran des de i fins a Gandesa enllaçant amb Prat de Comte i el Pinell de Brai, amb Arnes, Horta de Sant Joan i Bot, amb Caseres, amb Batea, amb Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca, i amb Corbera d'Ebre i la Fatarella. Cada línia incorpora entre dues i quatre freqüències diàries, això com dues o tres els caps de setmana, que es posaran en marxa si hi ha peticions.

La directora general ha remarcat que el servei de Clic.cat «permet i facilita» que persones que viuen en nuclis de població, «que tenien fins ara molt poca oferta de transport públic i dificultats per moure's», puguin «connectar-se amb Gandesa» per fer gestions de salut, de compres, per anar a estudiar o altres.

La sol·licitud perquè s'aturin els busos es pot fer a través de l'aplicació de la Hife, el grup de transport per carretera que oferirà el servei, o al telèfon d'atenció al client de la companyia. Es pot reservar fins quinze dies abans i amb un mínim de dues hores d'antelació. No s'aturarà a totes les parades, només als pobles on té una petició i això pot suposar que els trajectes també s'acurcin.

Tres vegades més busos

El vicepresident del Consell Comarcal de la Terra Alta, Francesc Sabaté, ha celebrat la posada en marxa del servei, després de dos anys de feina. «És una lluita més contra el despoblament. Hem triplicat els busos que ens connectaran els pobles a la capital de la comarca», ha remarcat. Sabaté també ha avançat que aquesta oferta ha de ser només «el primer pas», i que treballaran perquè es pugui oferir el TAD per poder comunicar amb serveis bàsics que estan fora de la comarca, com l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre o l'estació ferroviària de Móra la Nova, o fins i tot amb Tarragona ciutat, on estudien molts joves i també on es visiten molts veïns.

Creixement exponencial del transport per carretera

El gerent del grup Hife, José María Chavarría, ha recordat que amb les targetes bonificades 10/120 per a viatjar per les Terres de l'Ebre, el Clic.cat també es pot usar a un preu molt reduït. Amb les bonificacions actuals costa 50 cèntims d'euro. «Des d'Alcanar a Batea pots viatjar per 0,50 euros, com s'està fent ara, però, a més, ara amb el Clic.cat s'incrementen les expedicions dins les Terres de l'Ebre i enllaçats, a més, a Gandesa amb els serveis que van cap a Tortosa, Móra d'Ebre o Amposta», ha apuntat.

Chavarria ha detallat que l'increment del servei de busos a les Terres de l'Ebre ha tingut «un creixement exponencial durant els últims anys» i s'ha assolit un nivell d'ocupació del 85% a les actuals línies regulars. «La idea és seguir incrementant expedicions i pròximament es faran nous anuncis de noves expedicions dins i fora de les Terres de l'Ebre», ha avançat.

Tampoc es descarta que el servei Clic.cat de bus a demanda es pugui estendre a altres punts del territori. «Està pensat bàsicament per a territoris de baixa ocupació i es podria estudiar també alguna cosa a la Ribera d'Ebre, depenent del pressupost i de les prioritats de mobilitat que hi hagi a les Terres de l'Ebre», ha dit Chavarria.