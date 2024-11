Aprovada, amb condicionants, la declaració d'impacte ambiental d'una central solar a Batea

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori ha aprovat la declaració d'impacte ambiental de la planta solar Batea, tot i que li ha imposat alguns condicionants. El projecte preveu la construcció d'una planta de producció d'energia fotovoltaica i una línia d'evacuació soterrada fins a l'estació col·lectora SET Vilalba.

La planta tindrà la capacitat de generar una potència de pic de 30MWp i una potència nominal d'aproximadament 26 MW. Ocuparà 39,37 hectàrees, i estarà situada a 6,7 quilòmetres del nucli urbà de Batea. Estarà composta per 52.126 panells fotovoltaics de màxima potència, i 18 inversors amb una potència de gairebé 1.640 kW. Es preveu que pugui arribar a generar fins a 53.300 MWh/any d'energia.

La declaració d'impacte ambiental de la central solar Batea recull el desmantellament de les instal·lacions un cop finalitzada la vida útil per tal de recuperar la seva funció agrària. El Departament de Territori, tot i aprovar la declaració, ha imposat unes condicions a complir per tal de poder dur a terme el projecte.

El terreny on estarà ubicada la planta és una zona d'espai vital de l'àliga cuabarrada, una espècie salvatge i autòctona que està sota protecció. Però, com les instal·lacions es troben fora de l'espai definit pel kernel 99%, no es requereixen mesures compensatòries.

El document preveu que es dipositin caixes niu per a ocells, refugis, suports d'aguait i vedrunes, amb l'objectiu d'afavorir la biodiversitat. Una de les condicions que se'ls imposen és concretar aquestes mesures, reflectir-les en el pressupost i aportar documentació gràfica.

Altres condicions requerides són la d'elaborar una prospecció amb el fi d'identificar la presència de flora amenaçada, i el seguiment de la fauna mentre la planta tingui activitat.

Se'ls demana també evitar els danys o interferències en el patrimoni arqueològic de la zona, és a dir, els murs de feixes o marges, els pous de tiradors de la Guerra Civil i les edificacions etnològiques.

En relació amb les Pinedes Mediterrànies demana que s'estableixin mesures per minimitzar els possibles danys a causa de la línia soterrada d'evacuació. En l'àmbit dels sòls es demana excloure els de classe de capacitat argològica II.

Una altra de les mesures a tenir en compte és la d'evitar els moviments de terra significatius, plantejar les mesures de restauració adequades en cas que es produeixin i realitzar-ne un seguiment arqueològic.

Les incidències ambientals s'hauran de veure reflectides en informes tècnics que es presentaran de forma periòdica. I finalment, s'ha de tenir present el document de Criteris ambientals en els projectes de plantes solars fotovoltaiques, elaborat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.