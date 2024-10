Tallada la TV-3341 entre Caseres i Horta de Sant Joan per inundacions

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La carretera comarcal TV-3341, entre els municipis de Caseres i Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, es troba tallada per inundacions després de les pluges intenses de les últimes hores, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

La previsió per aquest dijous és que la província de Tarragona i, sobretot, les Terres de l'Ebre, registrin durant tot el dia pluges que seran localment intenses i abundants, especialment a les zones pròximes a la costa, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.

Durant la passada nit, els Bombers de la Generalitat han atès un total de 20 avisos a tota Catalunya relacionats amb les pluges, sobretot, per arbres caiguts, obstacles en la via o per revisar i sanejar edificis, encara que no hi ha hagut cap incident greu.

En concret, entre les 22.00 hores d'ahir i les 07.00 hores d'aquest dijous, els bombers han rebut 8 avisos de la Regió d'Emergència Metropolitana Nord, 6 de la de Girona, 3 de la Sud, 2 de les Terres de l'Ebre, i 1 de Tarragona.