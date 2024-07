Comença el rodatge de la sèrie ‘Terra Alta’, adaptació de la novel·la de Javier Cercas

El rodatge de 'Terra Alta'.Andrea Resmini / Secuoya Studios / Movistar Plus+

Comença el rodatge de la sèrie Terra Alta, adaptació de la novel·la homònima de l’escriptor Javier Cercas, obra que va guanyar el Premi Planeta. És un thriller policíac que té com a punt de partida l’assassinat de dos importants empresaris catalans. S’haurà de fer càrrec de la investigació un policia amb un passat ocult.

Creada per Eligio R. Montero i dirigida por Eduard Cortés, Terra Alta es una sèrie original Movistar Plus+ en col·laboració amb Secuoya Studios. La sèrie, protagonitzada per Miguel Bernardeau, es rodarà durant 14 setmanes en diverses localitzacions de Catalunya (Barcelona i Terra Alta).

La història se situa a la Terra Alta, un territori tranquil que es veu colpejat per l’assassinat de Francisco i Rosa Adell, patriarques de la família més rica i poderosa del lloc. Aquest fet fa que Melchor Marín, un dels agents a càrrec de la investigació revisqui un passat que tenia oblidat.

Protagonitzen la sèrie Miguel Bernardeau, Ivan Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló, Jordi Martínez i la col·laboració especial de Francesc Orella, entre altres.

La sèrie està creada per Eligio R. Montero, dirigida por Eduard Cortés i escrita per Eligio R. Montero i Carmen López-Areal.

