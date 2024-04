Un jove mor colpejat per una campana al Pinell de Brai

Un jove de 30 anys ha mort aquest dissabte al matí en rebre un cop de campana a l'església de Pinell de Brai, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat. L'avís del succés s'ha rebut pels voltants de les 07.30 hores a la parròquia de Sant Llorenç –situada a la cèntrica plaça de la Vila- quan s'estava fent el tradicional toc de campanes per anunciar la festa de Santa Magdalena.

Segons les primeres informacions, el jove ha pujat al campanar per ajudar a fer ventar la campana i ha rebut un fort impacte al cap. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM s'han desplaçat a la zona per intentar reanimar la víctima, sense èxit.

Tres dies de dol i suspensió de la festa

Els Mossos de la comissaria de Gandesa han obert una investigació per esclarir aquest accident mortal i un equip de psicòlegs del SEM s'ha fet càrrec de familiars i amics de la víctima. Els Bombers s'han encarregat de baixar el cos sense vida del jove per les escales del campanar.

L'alcaldessa de Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha parlat d'una tragèdia, ha decretat tres dies de dol al municipi i la suspensió dels actes de la festivitat de Sant Magdalena, que culminaven amb una romeria fins a l'ermita situada a la Serra de Pàndols i una processó nocturna. «Sempre hi ha hagut la tradició de ventar la campana per Santa Magdalena. Malauradament, això avui no ha acabat bé. No ha estat un ensurt, sinó una mort», ha lamentat Vallespí en declaracions a l'ACN.

«La víctima i la seva família són originaris del poble, tot i que vivien fora», ha afegit l'alcaldessa de Pinell de Brai, que ha avançat que a partir d'ara hi hauran canvis en el volteig de campanes. «Segurament s'haurà de fer d'alguna altra manera. Deixarem passar avui perquè ens trobem en estat de xoc, i després ho valorarem entre l'Ajuntament, l'associació de Santa Magdalena i l'església», ha conclòs Vallespí.