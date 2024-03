El COMEBE assumeix la gestió provisional del Poble Vell de Corbera d'Ebre

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), de manera provisional, s'encarregarà del Poble Vell de Corbera d'Ebre a partir d'aquest dissabte. El Consorci mantindrà l'espai obert a la ciutadania, per atendre les visites escolars programades per les pròximes setmanes, així com els usuaris en plena temporada alta de Setmana Santa.

Tant el conjunt del Poble Vell com l'interior de l'església Vella de Sant Pere es podrà visitar els caps de setmana i festius amb visites lliures, i de dimarts a divendres amb visites guiades. L'acord pres aquest dijous és només una solució temporal mentre Justícia i l'Ajuntament de Corbera d'Ebre concreten «solucions a llarg termini» per gestionar i conservar l'espai.