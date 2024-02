L'Ajuntament de Corbera d'Ebre nega que la inversió pública al Poble Vell hagi sigut «nul·la»

L'Ajuntament de Corbera d'Ebre (Terra Alta) nega que la inversió al Poble Vell del consistori i de la resta d'administracions supramunicipals hagi sigut «pràcticament nul·la», com denunciava l'Associació del Poble Vell en el comunicat de la seva dissolució. El consistori recorda que va liderar, com a membre fundador del COMEBE, la construcció del Centre 115 Dies i la rehabilitació i cobriment de la teulada de l'Església Vella, i que en els últims anys s'ha invertit prop d'1,7 MEUR d'euros al conjunt històric. En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Corbera també lamenta la decisió «precipitada i difícil d'entendre» de dissoldre «una entitat referent», quan la junta només portava divuit mesos al càrrec.

En el comunicat, l'Ajuntament de Corbera d'Ebre reconeix, en primer lloc, «el treball i l'esforç de les moltes persones que van crear i fer créixer» l'Associació del Poble Vell, i el «treball desinteressat» que havia convertit l'entitat en «un referent de la preservació del patrimoni i la memòria històrica del país».

El consistori rebutja que se l'acusi de «no creure mai en el potencial» del conjunt patrimonial. En aquest sentit, reivindica el seu lideratge per crear el COMEBE (Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre) i per construir el Centre d'Interpretació de la Batalla de l'Ebre 115 Dies, amb l'ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional Interreg III, amb una dotació total d'1.589.256,75 euros. També amb els ajuts de l'1% Cultural del govern espanyol es va rehabilitar i cobrir la teulada amb EFTE de l'Església Vella de Sant Pere.

Els equips de govern dels darrers anys, liderats per l'actual alcalde i l'actual tinent d'alcalde, Sebastià Frixach i Antonio Álvarez, assenyalen que a la inversió pública per rehabilitar i millorar el Poble Vell, d'un milió i mig d'euros, s'hi ha d'afegir els 183.387 euros de la primera fase (de nou) que l'any passat va executar el Govern, del projecte global de Consolidació i Rehabilitació del Poble Vell de Corbera d'Ebre. La inversió total prevista d'aquesta actuació és de 3.148.867,39 euros.

Enguany, el consistori avança que s'invertiran 190.706,82 euros en el projecte de Consolidació i Manteniment de l'Església Vella, també amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Des de l'Ajuntament argumenten que qualsevol intervenció al Poble Vell requereix el vistiplau del consistori com a titular de l'espai i de Patrimoni, i que és també el consistori, com a propietari, que ha de cobrar pel lloguer per a actes o activitats de tercers del conjunt patrimonial. En tres anys, l'espai s'ha cedit en una trentena d'ocasions. Els actes públics de promoció turística, cultural o de productes, també de la comarca de la Terra Alta, queden exempts de la taxa.

L'Ajuntament de Corbera d'Ebre assegura que «continuarà treballant» en la preservació de la memòria històrica i el patrimoni local, «com ho han fet» els anteriors governs municipals, i que «sumarà esforços» amb altres administracions, «de manera prioritària amb la Generalitat», atenent «les peticions i recomanacions del Departament de Cultura».

«Cercarem la col·laboració de totes aquelles institucions, entitats i particulars que, de manera desinteressada, persegueixin els mateixos objectius, fugint de protagonismes i sense alimentar discussions i polèmiques públiques, que cap favor fan ni al nostre poble ni als valors que volem defensar», conclouen a l'escrit.