L'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre es dissol per falta de relleu i suport del consistori

L'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre ha comunicat que es dissol i cessa tota la seva activitat. L'entitat ha gestionat durant trenta anys la conservació del Poble Vell de Corbera d'Ebre, arrasat per les bombes durant la Batalla de l'Ebre i la guerra civil espanyola. La decisió, com expliquen en un comunicat, es deu a la falta de relleu després de la dimissió de la junta, encapçalada per Anna Muntera, l'octubre passat. L'entitat acusa problemes econòmics i denuncia la falta de suport de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre, al qual acusa «de no haver cregut completament en el potencial» del conjunt històric i patrimonial. També lamenten la decisió del consistori de llogar a tercers l'Església de Sant Pere, que els ha perjudicat.

L'Associació Poble Vell de Corbera d'Ebre que cessarà tota la seva activitat a partir d'aquest dissabte, agraeix el suport dels nombrosos veïns i veïnes que «han lluitat incansablement, de manera voluntària i desinteressada» per la preservació «d'un patrimoni únic», un espai reivindicat com «l'emblema de la memòria històrica de Catalunya». A més de la feina de conservar-lo, fer-ne difusió i millorar l'espai amb un vessant artístic i reivindicatiu en favor de la pau, l'entitat ha rebut en aquestes tres dècades més de 20.000 visitants d'arreu del món, i la seva dissolució suposa «una pèrdua irreparable» que «no s'hauria de permetre».

L'Associació, que va començar com un patronat, reivindica que ha aconseguit generar llocs de treball i repercutir econòmicament en els negocis del municipi. Segons l'entitat, els tres llocs de feina que sostenien «s'han vist greument compromesos» amb la decisió de l'Ajuntament de Corbera d'Ebre de llogar, des de 2020, l'espai de l'Església Vella de Sant Pere i el Poble Vell a tercers. L'ordenança municipal asseguren que no es va consensuar amb l'ens gestor de l'espai, ni ha suposat ingressos per a l'entitat ni el conjunt patrimonial.

«De retruc, ha provocat que l'Associació no hagi pogut donar acollida a centenars de visitants (molts d'ells amb reserves prèvies i vinguts de lluny) durant els dies que es llogava a terceres persones o empreses, projectant una imatge lamentable de cara als usuaris», critiquen en l'escrit. De fet, lamenten «que l'Ajuntament de Corbera mai ha cregut completament en el potencial del Poble Vell i ha ignorat de forma sistemàtica les inquietuds, peticions, propostes i demandes» de l'Associació.

Assenyalen que la inversió del consistori a l'espai «ha estat pràcticament nul·la», així com la de les administracions superiors, tot i que el Poble Vell és un Bé Cultural d'Interès Nacional. Fins i tot acusen el Departament de Justícia d'haver «contribuït de manera indiscutible a la degradació que l'espai ha patit en la darrera dècada», quan moltes cases i edificis s'han esfondrat definitivament sense que les institucions hagin «fet res» i «a la vegada, prohibint» que intervingués l'entitat.