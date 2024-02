Sis anys d'internament per al menor condemnat per una pallissa mortal a un home a Batea

Un jutjat de Tarragona ha condemnat a sis anys d'internament, i dos més de llibertat vigilada, al menor de 16 anys que, juntament amb un altre jove de 19, va matar d'una pallissa un home a Batea (Terra Alta) l'any passat, agressió que van gravar en vídeo.

En la seva sentència, el jutjat de menors de Tarragona condemna el menor per un delicte d'assassinat i altres d'amenaces, tracte degradant i revelació de secrets -per haver gravat amb el mòbil la pallissa per difondre-la posteriorment- i li ordena a ell i a la seva mare que indemnitzin, de manera solidària, les filles de la víctima amb 300.000 euros.

Segons creu provat el jutjat, l'acusat, nascut el 2007, es va posar d'acord amb un jove de 19 anys -en espera de judici per aquests fets- per abordar la víctima a la plaça de Batea, segons sembla per un enfrontament relacionat amb deutes familiars, el 26 de maig de l'any passat.

Després d'advertir-li que li clavarien una "pallissa" i recriminar a la víctima que s'hagués aprofitat dels diners del seu difunt pare, el menor, en companyia de l'altre encausat, van estar perseguint el mort pels carrers de Batea fins que el van atrapar i se'l van emportar a una zona boscosa dels voltants del poble.

Un cop allà, "van procedir a clavar-li cops de puny i el van colpejar amb un pal al cap", segons la sentència, que afegeix que els acusats van seguir pegant la víctima fins i tot quan aquesta ja havia caigut a terra, sense possibilitat de defensar-se.

El menor i el seu acompanyant van colpejar el cap de la víctima contra un banc de pedra, cosa que el va deixar malferit, encara que va poder caminar fins a la casa d'un familiar a Batea per relatar-li els fets i trucar els Mossos d'Esquadra.

La víctima va ser traslladada a urgències de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre), on va ser ingressat en una unitat de cures pal·liatives en què va morir dos dies després com a conseqüència d'un traumatisme cranioencefàlic.

Els agressors, afegeix la sentència, es van gravar en vídeo mentre clavaven cops de puny i colpejaven amb un pal de ferro el cap de la víctima, unes imatges que el menor va mostrar després a altres persones de Batea amb "ànim d'humiliar" la víctima i vulnerar-ne la intimitat.