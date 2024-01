La Terra Alta referma des de Fitur l’aposta pel turisme sostenible

Diferents representants del Consell Comarcal de la Terra Alta han assistit a Fitur, la fira internacional de turisme que s’ha celebrat a Madrid, amb l’objectiu de donar a conèixer les possibilitats de la comarca als professionals del sector.

Així, en el marc d’aquesta fira, representants de l’Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, del sector privat de la comarca i del mateix Consell Comarcal han ofert una ponència per mostrar l’impacte de la Via Verda de la Val de Zafán al tram de la Terra Alta i a la resta de comarques de l’Ebre i del Matarranya. Aquesta acció reforça i impulsa les polítiques de desenvolupament turístic i local que s’han consensuat per iniciar inversions en el tram de Via Verda de la Terra Alta i per implementar noves propostes i experiències turístiques vinculades a aquesta senderista i cicloturista.

En aquest sentit, els consellers de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal de la Terra Alta, Eva Amposta i Jordi Martín, també han aprofitat la visita a Fitur per reunir-se amb representants de la subdirecció general de Desenvolupament Turístic Territorial de Catalunya i amb el president del consell rector del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre per poder treballar la renovació completa del tram de Via Verda que transcorre per la Terra Alta.

L’assistència a Fitur també ha servit per mantenir trobades amb Vías Verdes - Fundación de los Ferrocarriles Españoles, amb representants del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Caminos Naturales, i amb un seguit d’empreses vinculades a l'àmbit del turisme rural i la digitalització del turisme. Per això, els representants del Consell Comarcal de la Terra Alta valoren de forma molt positiva l’estada a Fitur, especialment, pel fet d’haver-hi assistit de forma conjunta amb entitats i empreses locals.