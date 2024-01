Acció Climàtica autoritza la instal·lació d'una central solar fotovoltaica a Batea

El Departament d'Acció Climàtica ha atorgat l'autorització administrativa prèvia i de construcció al projecte de central solar fotovoltaica 'PSFV Batea', que preveu instal·lar 48.000 panells en terrenys del terme d'aquest municipi de la Terra Alta. Amb una potència instal·lada de 29,47 MW en terrenys no urbanitzables, la central està promoguda per l'empresa amb seu a Madrid Energía Inagotable del Proyecto Batea, SL. La central tindrà una línia d'evacuació d'alta tensió, 30 kV, que transcorrerà soterrada pels termes de Batea, la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Gandesa, on l'estació transformadora el connectarà amb la xarxa general. El pressupost del projecte és de 18,3 milions d'euros.

Acció Climàtica ha aprovat el projecte desestimant les al·legacions en contra presentades per la Secretària d'Agenda Rural del propi Departament i d'Unió de Pagesos.