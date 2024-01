Roben un quilòmetre de cable de coure d'una línia telefònica entre Horta de Sant Joan i Arnes

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un tram d'un quilòmetre de cable de coure d'una línia telefònica entre els municipis d'Horta de Sant Joan i Arnes (Terra Alta). Els efectius policials van rebre l'avís del tall d'una central d'alarmes i van desplaçar al lloc dels fets una patrulla. Els agents van comprovar que el robatori afectava una línia que transcorre paral·lela a la carretera T-330, que uneix les dues poblacions. També van trobar 300 metres de cable preparat per al seu trasllat així com trossos de funda sense el coure a l'interior. Empresaris de l'empresa Transtel, responsable de la instal·lació, es van fer càrrec del material recuperat. No consta que l'acció produís interrupcions del servei.

Fonts dels Mossos han apuntat que la companyia sospita que el robatori sigui obra d'un grup especialitzat i amb coneixement tècnic avançat que els permet actuar de forma ràpida a l'hora d'efectuar les sostraccions i reconnectar, posteriorment, les línies.

De fet, apunten les mateixes fonts, el mateix municipi d'Horta de Sant Joan va ser escenari d'un robatori de característiques similars el 15 de novembre passat.