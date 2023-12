Autoritzen un nou parc eòlic a Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta

La direcció general d'Energia ha atorgat l'autorització administrativa prèvia, l'autorització administrativa de construcció i la declaració d'utilitat pública del parc eòlic Microvilalba, a la Terra Alta. El projecte està format per un aerogenerador de 3 MW de potència (94 metres d'altura i 112 metres de pales) i una línia soterrada de 25 kV d'evacuació d'energia. La promotora és l'empresa Microvilalba eòlica SL, amb domicili social a Barcelona. La inversió prevista és de 3,6 milions d'euros. La nova central afecta el terme municipal de Vilalba dels Arcs (Terra Alta), on ja hi ha quatre parcs eòlics en funcionament (39 molins de vent) i un cinquè de Naturgy autoritzat, Punta Rodona (2 aerogeneradors).

De tots els organismes i entitats consultades, només l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) emet un informe on fa constar de dues possibles afectacions al domini públic hidràulic, que corresponen als encreuaments de la línia elèctrica soterrada amb el barranc del Corberà i el barranc de Varvall. Les actuacions del parc Microvilalba no podran afectar el curs natural de les aigües. També els escorrancs dels camins s'hauran de dissenyar segons les recomanacions tècniques de l'ACA.

Protecció Civil també recorda que els treballs que s'han de fer en zones forestals s'han d'executar en èpoques de baix risc d'incendi i amb les mesures de prevenció pertinents. El Departament de Justícia assegura que no s'ha localitzat cap fossa en l'àmbit afectat pel projecte.