Successos
Detenen quatre homes a Vinebre per un furt al pàrquing d’un supermercat de Móra la Nova
Un dels lladres va distreure la víctima mentre una altra persona li robava objectes del vehicle
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Móra d’Ebre van detenir el 7 de març a Vinebre quatre homes, d’entre 31 i 47 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt. Els fets van tenir lloc cap a les 12.10 hores, quan es va rebre l’avís d’un furt al pàrquing d’un supermercat de Móra la Nova.
Segons la informació rebuda, els autors van utilitzar el mètode conegut com a “sembra”, en què una persona distreu la víctima mentre una altra li sostreu objectes del vehicle. Amb la descripció facilitada, els agents van poder localitzar el vehicle sospitós mentre circulava per la carretera C-12 en direcció a Lleida. En aquest moment, van iniciar un seguiment fins a aturar-lo al terme municipal de Vinebre.
Un cop identificats els quatre ocupants del vehicle, els policies van comprovar que acumulaven nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. En l’escorcoll del vehicle, els agents hi van localitzar la bossa sostreta, amb documentació, un telèfon mòbil, unes ulleres i altres efectes personals de la víctima, amb un valor superior als 400 euros.
Per tots aquests motius, els agents van detenir les quatre persones com a presumptes autores d’un delicte de furt. Es van recuperar els objectes sostrets i es van retornar a la propietària. Els detinguts acumulen entre tots més de 80 antecedents policials, la majoria, per delictes contra el patrimoni, especialment furts. Els detinguts van passar el 8 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Falset.