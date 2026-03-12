SALUT
El Govern busca una «ubicació temporal» a la Ribera d'Ebre per l'helicòpter del SEM, segons el PSC
La formació socialista subratlla que és «prioritari garantir la continuïtat d'un servei sanitari essencial» a l'Ebre
El PSC de les Terres de l'Ebre ha explicat que el Govern està treballant «intensament» amb el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, «i de manera molt especial amb el president Francesc Barbero», alcalde de Flix, per trobar «una ubicació temporal» a la comarca on pugui tornar l'helicòpter medicalitzat del SEM.
La nova empresa operadora ha traslladat el vehicle a Reus perquè l'heliport de Móra d'Ebre «incompleix les normatives europees de seguretat vigents des de l'any 2015» i no preveu retornar-lo a la capital riberenca fins que es construeixi el nou heliport, per al qual l'Ajuntament està buscant terrenys. Segons la formació socialista, la prioritat del govern «és garantir la continuïtat d'un servei sanitari essencial per al territori».
El PSC de les Terres de l'Ebre ha reiterat el compromís de l'executiu perquè el servei de l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) «continuï vinculat a la comarca de la Ribera d'Ebre» i pugui tornar-hi a operar com més aviat millor, «amb totes les garanties de seguretat i operativitat». La formació socialista assegura que «en cap moment ha estat en risc, ni ho estarà, mantenir la base de l'helicòpter medicalitzat del SEM a la comarca».
El Govern té una partida assignada per construir el nou heliport i que «el pas pendent» és que l'Ajuntament de Móra d'Ebre «proporcioni els terrenys adequats per a la seva construcció», dels quals s'espera un dictamen tècnic que confirmi que compleixen els requisits necessaris. Segons el PSC la ubicació del nou heliport «va quedar encallada perquè el consistori es va mantenir obstinat en una proposta de terrenys situats molt a prop de l'hospital i del nucli urbà», que presentava «importants limitacions operatives i de seguretat».