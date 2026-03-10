SOCIETAT
La CHE torna a obrir comportes dels pantans per estudiar la mobilització de sediments fins al Delta
Durant 24 hores es deixen anar 1.450 m3/s des de Riba-roja coordinadament amb Flix i Mequinensa
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha obert comportes aquest dimarts per deixar anar 1.450 m3/s durant 24 hores. L'objectiu és mobilitzar sediments riu avall i estudiar-ne l'evolució. Fins dimecres a la tarda l'organisme de conca tindrà equips a Amposta i Deltebre per comprovar la terbolesa de l'aigua i quantificar quants sediments s'han arrossegat.
Per ampliar l'impacte dels sediments que es moguin des de Riba-roja, s'ha coordinat el descens de la cota del pantà amb l'obertura de comportes també des de Mequinensa, per tal d'arrossegar els llots de la riba de l'embassament. L'acció, que ja es va fer l'any passat, es completa també amb l'obertura del pantà de Flix, per tal de completar la crescuda del riu fins al tram final.