SOCIETAT
Ecologistes i sindicats faran a Móra d'Ebre la xerrada sobre IA i gigafactories
El ple de l'Ajuntament de Móra la Nova els va denegar que es pogués fer al seu municipi
Móra d'Ebre acollirà aquest divendres la xerrada informativa sobre la IA i les gigafactories que sis entitats socials, ecologistes i sindicals ebrenques volien fer a Móra la Nova, possible seu del macrocentre europeu d'intel·ligència artificial. Segons els organitzadors, el ple de l'Ajuntament de Móra la Nova els ho va denegar i faran la sessió a l'Escola Lluís Viñas de la capital de la Ribera d'Ebre. Hi intervindran Ramon López de Mántaras, investigador del CSIC i especialista en intel·ligència artificial, i Sergi Saladié, professor de la Universitat Rovira i Virgili. Les entitats organitzadores han enviat una carta al consistori de Móra la Nova i a l'alcalde Jesús Álvarez per convidar-los a participar en el debat.
Les entitats organitzadores de la xerrada són CGT Terres de l'Ebre, GEPEC-EdC, GETE- Ecologistes en Acció, Terra Alta Viva, Sediments, i Terra i Pau. Aquest dijous han registrat una carta a l'Ajuntament de Móra la Nova, adreçada a l'alcalde i al consistori, per convidar-los a assistir a la sessió, que es farà aquest divendres a quarts de set de la tarda a l'Escola Lluís Viñas de Móra d'Ebre.
També han emès una carta dirigida a la població moranovenca perquè hi participin. Recorden que la intenció era fer la xerrada a Móra la Nova, com a «lloc idoni perquè la població i els seus representants polítics poguessin disposar d'informació contrastada i debatre sobre les implicacions d'aquest tipus d'infraestructures», però que no ha estat possible perquè el consistori no ha autoritzat l'accés a cap local municipal, «amb raons peregrines». L'acte és obert a tothom i l'entrada és lliure.