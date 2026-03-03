TECNOLOGIA
Móra la Nova, ben posicionada per acollir la gigafactoria europea d’IA
El govern espanyol assegura que la candidatura amb doble seu a Catalunya i Madrid té 'bona pinta' i que la decisió arribarà a l’estiu
La localitat ebrenca de Móra la Nova es manté a l’expectativa davant la decisió de la Unió Europea sobre l’adjudicació d’una de les primeres gigafactories europees d’intel·ligència artificial. El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat que la candidatura espanyola està 'ben posicionada' i que la resolució final es coneixerà aquest estiu.
En una atenció als mitjans durant el MWC26, el ministre ha apuntat que hi ha 'converses permanents i constants' amb la UE i ha destacat que el projecte espanyol compta amb suport empresarial. Segons ha remarcat, la proposta preveu una doble seu a Catalunya i Madrid, un model que, al seu parer, reforça les opcions de l’Estat per convertir-se en una referència europea en aquest àmbit tecnològic.
Inicialment, la candidatura situava la gigafactoria exclusivament a Móra la Nova, però a mitjans de gener el govern espanyol va incorporar també la localitat madrilenya de San Fernando de Henares. El ministre va defensar aleshores aquest 'tàndem territorial' com una mostra de voluntat de cooperació i d’ambició per liderar el desenvolupament de la intel·ligència artificial a Europa.