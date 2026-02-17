SUCCESSOS
S'ensorra una casa deshabitada a Flix durant la matinada
Els fets han passat a les quatre de la matinada i hi han treballat quatre dotacions de Bombers
El municipi de Flix ha estat escenari aquesta matinada d'un ensorrament d'una casa deshabitada. Els fets han passar a les quatre del matí al carrer del Castell. Fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions terrestres.
Quan han arribat els cossos d'emergències han comprovat que ha cedit completament una façana, mentre que una altra zona s'ha ensorrat parcialment. A l'habitatge no hi vivia ningú però els Bombers comprovat que no hi hagués cap persona a l'interior. Segons els Bombers ha col·lapsat el 50% de la casa.
Davant la possibilitat de col·lapses secundaries els bombers han abalissat la zona i han revisat els edificis propers. Finalment, les cases colindants, que també estan deshabitades, no han patit cap afectació.