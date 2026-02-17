SOCIETAT
Els pantans continuen desembassant per laminar la crescuda de l'Ebre
El cabal al tram final del riu és d'uns 1.500 metres cúbics per segon
La crescuda del riu Ebre es continua gestionant i laminant aquest dimarts amb el desembassament controlat dels pantans de la conca ebrenca. Mequinensa, Riba-roja i Flix estan abocant aigua per mantenir el cabal regulat en uns 1.500 o 1.600 metres cúbics per segon (m3/s) al tram final i a la desembocadura.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) informa que aquest cabal es mantindrà a la Ribera Baixa del riu aquest dimarts a la tarda i durant dimecres. De fet, es preveu que fins divendres es mantindrà un cabal de 1.400 o .1500 metres cúbics per segon. Les últimes pluges i les que es preveuen aquest dimarts han provocat la crescuda dels rius afluents navarresos i suposarà un repunt del cabal en el tram mitjà del riu Ebre.