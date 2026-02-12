POLICIAL
Denunciat dos cops per circular begut i sense permís en menys de 24 hores a la Ribera d'Ebre
Els Mossos d’Esquadra li van realitzar les proves d’alcoholèmia els dos dies i els resultats superaven més de quatre vegades la taxa permesa
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l’Ebre van denunciar penalment un home de 47 anys per conduir amb el permís retirat judicialment i sense punts, i per fer-ho sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
A les 16.30 hores del 6 de febrer, una patrulla adscrita a la Unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP Terra Alta - Ribera d’Ebre va aturar un vehicle que circulava per la via T-330, quilòmetre 16,5. En el control, els agents van comprovar que el conductor tenia el permís de conduir retirat de manera cautelar i presentava signes evidents d’haver consumit alcohol.
Per tot això, els agents van sol·licitar la presència d’una patrulla de trànsit, que va fer les proves d’alcoholèmia.
El conductor, que no disposava de permís de conduir vigent a causa d’una retirada judicial anterior i per la pèrdua total de punts, va donar una taxa d’1,19 mg/l, que supera més de quatre vegades la taxa permesa, i va donar positiu en la prova indiciària de drogues.
L’endemà al matí, una altra patrulla de trànsit va aturar el mateix vehicle a la mateixa carretera, circulant novament amb símptomes d’ingesta d’alcohol i sense permís. Aquest cop, la taxa obtinguda va ser d’1,02 mg/l, que tornava a superar amb escreix la taxa penal d’alcoholèmia.
Els agents van redactar unes segones diligències penals i van immobilitzar el vehicle, del qual en la primera intervenció s’havia fet càrrec un conductor substitut.
El denunciat s’exposa a penes de presó de 3 a 6 mesos o a una multa de 12 a 24 mesos, o a haver de fer treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies.