SOCIETAT
Móra d'Ebre acorda ampliar el pas de vianants i desencallar el projecte hoteler al carrer la Barca
El consistori compensarà la pèrdua de superfície edificable amb una bonificació de l'impost d'obres durant quatre anys
L'Ajuntament de Móra d'Ebre i A Generativa SL han acordat la millora de la seguretat viària al carrer la Barca, a la vegada que es desencalla el projecte hoteler de la promotora en aquest espai del nucli històric. El plenari ha acordat constituir «una servitud de pas perpètua» en l'estret tram del carrer la Barca cap a la plaça de Baix.
Per fer-ho, es perdrà superfície edificable en un dels immobles on A Generativa projecta un complex hoteler i de restauració. Per compensar-ho, el consistori bonificarà l'impost d'obres (ICIO) durant quatre anys, prorrogable dos anys més. La inversió prevista en la construcció de l'hotel és de 2 MEUR i la bonificació per raons d'utilitat pública d'uns 47.000 euros.
Per fer possible l'acord, l'Ajuntament de Móra d'Ebre també vendrà a la promotora A Generativa SL un immoble de la seva propietat, que està en runes, per la valoració de la servitud de pas. És el situat al número 6 del carrer de la Barca. Després, es constituirà la servitud de pas a favor del consistori davant notari i es materialitzarà el pas conforme al projecte presentat. Posteriorment, s'autoritzarà l'ocupació dels terrenys i l'inici de les obres.
L'alcalde Rubèn Biarnès ha remarcat que és un acord «molt positiu» per solucionar el problema viari d'aquest punt «conflictiu» del nucli històric, on circulen centenars de persones i vehicles cada dia. «Passarà a ser un pas molt més segur i solucionarem una part molt degradada, amb la rehabilitació d'aquesta entrada a l'Ajuntament i a l'església. Serà un projecte ambiciós i contundent i molt important per a la nostra població», ha destacat Biarnès.