Transports investiga les causes de despreniments al pont de les Arcades de Móra d'Ebre
El consistori no descarta reduir el pas de certs vehicles pesants per precaució
L'Ajuntament de Móra d'Ebre està a l'espera que el govern espanyol emeti una diagnosi de l'estat del pont de les Arcades, on han detectat despreniments i parts erosionades, que no es descarta que pugui produir un problema d'aluminosi al formigó. Sota el pont, hi ha parts on es veu el ferro del ciment armat i el consistori ha demanat una «valoració tècnica» sobre l'estat del pont i les mesures que calgui prendre. No es descarta reduir i limitar, encara més, el pas de vehicles de cert tonatge per seguretat.
Un equip tècnic del Ministeri de Transports, que en té la competència, va inspeccionar el pont a final d'any. L'alcalde de Móra d'Ebre, Rubén Biarnès, ha assenyalat que «no es fa cap actuació de manteniment des de fa molt temps».
El pont de les Arcades és l'antic pas de l'N-420 sobre el riu Ebre, entre Móra d'Ebre i Móra la Nova. Data de 1943 i és de titularitat estatal. Es va construir durant la postguerra, ja que el pont preexistent el van destruir durant la batalla de l'Ebre (1938). La falta de manteniment ha fet que la infraestructura tingui actualment un visible deteriorament, i a l'Ajuntament de Móra d'Ebre li preocupa especialment els despreniments detectats al formigó.
Tot i que ja s'havia fet una «sol·licitud prèvia» en la darrera visita de la subdelegada de l'estat espanyol a la capital de la Ribera d'Ebre, el consistori va insistir en la urgència d'una revisió tècnica, els resultats de la qual encara no es coneixen. La patologia que hi pugui haver es pot veure agreujada per la humitat del riu i el pas del trànsit i el consistori reclama saber si cal prendre mesures de seguretat, com reduir el tonatge dels vehicles que hi poden passar, i que ja està limitat.
Recuperar el pont antic
Paral·lelament, el consistori treballa amb l'Idece (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre) per recuperar un tram de l'antic pont de ferro que travessava el riu Ebre, que es troba submergit sota el pont actual. El consistori va aprovar l'any passat, a final de setembre, el projecte de recuperació i de valoració dels espais de la batalla de l'Ebre entorn de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Biarnès ha avançat que es farà un mesurament des de la superfície del riu per poder acabar de definir com treure'l. El pont se situarà en un nou espai de l'antiga illa fluvial de l'Aubadera. El consistori donarà més detalls del projecte, pròximament.