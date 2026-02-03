SOCIETAT
El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova obté la llicència que permetrà operar trens històrics
Ferrocarrils Històrics de l'Ebre S.A és la primera empresa a Espanya amb permisos per a combois d'època
El Museu del Ferrocarril a Móra la Nova ha obtingut la llicència d'operador ferroviari que permetrà operar aviat trens històrics a la Xarxa Ferroviària d'Interès General (RFIG). Així, es faran realitat projectes com el Tren de l'Ebre o el Tren del Vi que es basaran en els valors paisatgístics i enoturístics del tram entre la Costa Daurada i Casp.
Fa uns mesos, l'equipament va crear Ferrocarrils Històrics de l'Ebre S.A amb l'objectiu d'obtenir els permisos per ser operadora de diversos productes de turisme ferroviari històric. Es tracta de la primera companyia a Espanya amb llicència d'operador ferroviari de viatgers exclusiva per a trens històrics. L'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària ha atorgat el permís, que té àmbit europeu.