L'empresa que gestiona l'abocador de Tivissa demana ampliar l'activitat
La sol·licitud està en procés d'informació pública i respon a l'ampliació urbanística del dipòsit
L'empresa Gestió i Recuperació de Terrenys ha demanat la modificació de l'activitat de valorització de residus a l'abocador de Tivissa (Ribera d'Ebre). Es construiran noves cel·les de disposició de residus, per incrementar la capacitat i la vida útil de l'abocador i es «modernitzaran» els processos de valorització, de depuració d'aigües i de gestió energètica. L'ajustament correspon a l'ampliació del dipòsit, que va aprovar la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre el passat estiu.
L'abocador tindrà 294.483 metres quadrats, 156.000 metres quadrats més dels actuals. La modificació substancial de l'activitat inclou una declaració d'impacte ambiental i s'ha sotmès a informació pública, segons el DOGC d'aquest dimarts.
Territori sotmet a informació pública el projecte, l'estudi d'impacte ambiental i la documentació de la modificació substancial presentada per l'empresa Gestió i Recuperació de Terrenys SL, per exercir l'activitat de valorització de residus i dipòsit controlat a Tivissa. A l'abocador es gestionen residus no especials. Hi ha un termini de 30 dies per presentar al·legacions. La previsió és que la resolució definitiva sigui aprovada a final d'any, segons fonts del departament.
Més capacitat i eficiència
El projecte preveu construir noves cel·les per abocar residus, una nova edificació per a vehicles o maquinària, substituir i ampliar els equipaments per millorar l'eficiència de la valorització de residus i instal·lar equips per aprofitar el biogàs captat al dipòsit. L'àrea de residus permetrà emmagatzemar fins a 3.909.425 mestres cúbics. Es faran quatre vasos paral·lels al marge dret al barranc de Calapatar i es connectarà el flanc nord amb la futura restauració de l'abocador del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
La meitat de l'ampliació prevista
Actualment, l'abocador de Tivissa té una superfície de 22,5 hectàrees, que comprenen la zona d'infraestructures (1,5 hectàrees), la de dipòsit (13,8 hectàrees) i un tercer espai per altres aspectes (7,1 hectàrees). L'ampliació que va aprovar Urbanisme incrementa l'abocador de deixalles fins a les 37,8 hectàrees, 29,5 de les quals per als residus. Inicialment, s'havia d'ampliar fins a les 68,9 hectàrees, però durant la tramitació urbanística, i per les al·legacions estimades de diferents ajuntaments i organismes, l'ampliació s'ha quedat en la meitat.