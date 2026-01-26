POLÍTICA
Un excàrrec de la Generalitat nega haver rebut pressions dels Pujol per autoritzar l'abocador de Tivissa
L'exdirector general de Qualitat Ambiental diu que tots els informes tècnics eren favorables
L’exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Alfons M. López Salgueiro ha negat aquest dilluns a l’Audiència Nacional haver rebut pressions de la família Pujol Ferrusola per concedir l’autorització ambiental de l’abocador de residus de Tivissa (Ribera d'Ebre) l'octubre del 2002, quan governava CiU. «Jo no era fàcil de pressionar», ha assegurat.
López Salgueiro va fer la ponència ambiental per autoritzar l'abocador i ha dit que tots els informes tècnics preceptius eren favorables i correctes. Ho ha dit en la sessió d'aquest dilluns del judici contra la família Pujol Ferrusola i diversos empresaris, i ha negat que ell depengués de la Secretaria General d'Indústria, ocupada en aquell moment per Oriol Pujol.
L’operació va ser impulsada per una empresa de dos dels investigats, Gustavo Buesa i Josep Mayola, juntament amb Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona Mercè Gironès, que van cobrar comissió i es van vendre la seva part de l'empresa dos anys després d'obtenir la llicència ambiental.
En la seva declaració com a testimoni, López Salgueiro ha explicat que l’autorització d'un abocador és un procediment administratiu «complex» en el qual participen diverses administracions i departaments, i que no és infreqüent tornar els projectes i demanar millores per evitar riscos.