MÚSICA
Una soprano tarragonina debutarà a l'Opéra national de Paris
Sara Blanch interpretarà el paper d'Oscar a 'Un ballo in maschera' de Giuseppe Verdi
La soprano de Darmós (Tivissa) Sara Blanch debuta el proper dia 27 a l'Opéra national de Paris interpretant el paper d'Oscar a Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi, rol que representarà al llarg d'onze funcions, en el que suposa una «fita» en la seva carrera, segons un comunicat fet públic aquest dijous.
La cantant, que també debutarà pròximament a la Royal Opera House de Londres, després d'haver actuat en altres grans coliseus com l'Scala de Milà i el Gran Teatre del Liceu, consolida així la seva presència a «la primera línia de la lírica europea».
El seu debut parisenc serà en una producció signada per Gilbert Deflo, que situa l'acció a l'època d'Abraham Lincoln i combina «sobrietat històrica amb una teatralitat clàssica de gran impacte visual».
Amb el seu paper d'Oscar, un dels personatges més «brillants, vius i enginyosos» del repertori verdià, compartirà escenari amb algunes de les figures més influents del panorama operístic actual com Anna Netrebko, Angela Meade, Matthew Polenzani o Ludovic Tézier.
Després de París, la soprano tarragonina debutarà el 22 d'abril al Teatro alla Scala de Milà com a Mélisande a Pelléas et Mélisande, de Debussy, en la producció de Romeo Castellucci, considerat un dels directors d'escena més influents de l'actualitat.
Per altra banda, el dia 7 de juliol s'estrenarà a la Royal Opera House de Londres, interpretant a Marie a La fille du régiment de Donizetti, en la producció de Laurent Pelly.
Allà, compartirà escenari amb el tenor peruà Juan Diego Flórez, en un títol «emblemàtic» del bel canto.
L'artista, així mateix, tornarà al Gran Teatre del Liceu com a Susanna a Le nozze di Figaro, en una producció signada per Marta Pazos.
Nascuda al nucli de Darmós (Tivissa, Tarragona), Sara Blanch està considerada com una de les sopranos espanyoles més destacades de la seva generació, reconeguda pel seu domini del repertori belcantista, el seu «estil refinat» i la seva «lluminosa capacitat expressiva».