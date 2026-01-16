Societat
Benissanet obre un nou centre d'atenció integral a persones grans de l'àmbit rural després d'un any de retard d'obres
L'equipament dona servei a deu usuaris, una xifra que el consistori demana doblar per eliminar la llista d'espera
El nou centre d'atenció integral a persones grans de l'àmbit rural de Benissanet (Ribera d'Ebre) ja és una realitat després d'un any de retard d'obres. Els problemes derivats amb els contractistes de l'equipament han endarrerit la posada en marxa del centre, que està operatiu des del 5 de gener.
Ara per ara, l'espai dona servei a deu persones amb cert grau de dependència, mentre que el consistori demana doblar la xifra de places per eliminar la llista d'espera, que consta de quinze persones del poble i la comarca. Una petició que el departament de Drets Socials i Inclusió espera donar resposta amb nous pressupostos de la Generalitat. Al conjunt del país hi ha 85 centres d'aquestes característiques que atenen a 850 persones.