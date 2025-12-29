Política
Junts al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre presenta una moció per prorrogar l'activitat de les nuclears
La resolució insta el Congrés a trobar «la fórmula» per allargar la vida útil de les plantes atòmiques
El grup de Junts al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha presentat una moció sobre la pròrroga de la vida útil de les nuclears d'Ascó i Vandellòs. Es debatrà en el plenari del 27 de gener i insta els grups parlamentaris del PSC-PSOE, ERC i JUNTS al Congrés dels Diputats «a cercar la fórmula que permeti aquesta pròrroga». També sol·licita a les empreses propietàries de les plantes atòmiques catalanes a presentar la petició formal per allargar la vida operativa de les centrals.
La moció arriba després que l'abstenció de Junts a una l'esmena del PP de la llei de mobilitat sostenible permetés al govern espanyol mantenir el calendari de tancament de les nuclears.
Junts a la Ribera d'Ebre ha fet arribar a la direcció del partit aquest acord de la militància «amb aportacions tècniques i també polítiques» per defensar l'allargament de l'activitat a les nuclears. La iniciativa respon a «la preocupació pel futur de la comarca i del país». La moció, que es debatrà en el pròxim plenari del Consell Comarcal riberenc, remarca que amb el calendari actual de tancament es perdran més de 3.000 llocs de treball qualificats, amb «un empobriment i despoblament accelerat de la Ribera d'Ebre i les comarques veïnes», perquè «no existeixen alternatives laborals per absorbir aquesta pèrdua».
El text també defensa que es necessiten les nuclears «per assegurar la sobirania i suficiència energètica» del país, ja que la generació elèctrica amb renovables és actualment del 19%, lluny del 81% que marca el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) que per al 2030.