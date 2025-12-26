Successos
Restableixen parcialment el subministrament elèctric després d'una avaria que afecta Ascó i Flix
La incidència afecta 240 clients, mentre que els abonats de Vinebre tornen a tenir llum en poc menys de quatre hores
La incidència en el subministrament elèctric que afecta Ascó i Flix ha estat parcialment resolta, mentre que al municipi de Vinebre s'ha restablert per complet el servei. Ara per ara, queden 240 abonats sense llum.
L'avaria s'ha registrat a dos quarts de deu del matí d'aquest divendres, dia de Sant Esteve, amb una afectació de 1.500 clients entre aquests tres municipis de la Ribera d'Ebre. Una brigada d'Endesa s'ha desplaçat fins la subestació de Flix per resoldre la incidència.