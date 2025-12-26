Successos
Una avaria a la línia elèctrica que alimenta parcialment Ascó, Flix i Vinebre deixa 1.500 clients sense llum
Una brigada d'Endesa treballa en la incidència per recuperar el subministrament elèctric
Una avaria en una línia elèctrica que alimenta parcialment els municipis ebrencs d'Ascó, Flix i Vinebre ha deixat 1.500 clients sense llum aquest divendres. Fonts d'Endesa indiquen que la incidència ha començat a dos quarts de deu del matí, quan s'ha desconnectat una de les línies elèctriques de la subestació de Flix.
Una brigada de la companyia s'ha desplaçat fins aquest punt per analitzar la situació, que ha coincidit amb el dia de sant Esteve i un episodi de pluges. Els operaris treballen per reconnectar la instal·lació i recuperar el subministrament elèctric l'abans possible.