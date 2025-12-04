Successos
Tallada la C-12 a Rasquera per un camió que ha bolcat
El seu conductor no ha resultat ferit
La carretera C-12 al seu pas per la localitat de Rasquera (Ribera d'Ebre) es troba tallada en ambdós sentits per un accident d'un camió. Segons explica el Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident ha tingut lloc al quilòmetre 49,3 pocs minuts després de les 10 del matí.
Segons explica SCT, un camió ha sortit de la carretera i com a conseqüència ha quedat bolcat. Per sort, el conductor no ha resultat ferit. Fins al lloc s'han desplaçat Mossos, una dotació de Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els bombers han treballat per gestionar una petita fuita de gasoil i oli.
La via es troba tallada en ambdós sentits i es fan desviaments senyalitzats cap a la C-41 i la C-42. Des de les 13.30 hores estan treballant en la retirada del camió de la via per poder normalitzar la circulació.