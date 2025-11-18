Diari Més

Rescaten una persona atrapada en un accident greu a la C-12 a Garcia

La topada es va produir a les 00.47 hores i un dels vehicles va bolcar

Imatge del 112 al lateral d'un vehicle de Bombers.ACN

Una persona va resultar ferida menys greu aquesta matinada de dimarts en un accident entre dos cotxes a la C-12 a Garcia (Ribera d'Ebre). L'avís es va rebre a les 00.47 hores i els Bombers de la Generalitat van mobilitzar quatre dotacions terrestres.

Quan van arribar al lloc dels fets, els bombers van trobar un vehicle que ocupava la via, on a l'interior hi havia una persona atrapada per les cames. Per aquest motiu van haver de fer treballs d'excarceració. L'altre vehicle implicat estava bolcat. 

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dues persones, l'atrapada va resultar ferida menys greu i va ser traslladada fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'altre afectat, tot i que es trobava il·lès, va ser traslladat a l'Hospital de Móra per fer-li un reconeixement, ja que l'impacte va ser d'alta energia.

Els bombers també fan tasques per retirar el vehicle de la via i després de neteja de la calçada. La via va estar tallada en els dos sentits durant una estona.

