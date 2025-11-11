Municipal
Grups ecologistes critiquen l'opacitat en el projecte de gigafactoria d'IA a Móra la Nova
Reclamen una moratòria a la construcció de centres de dades a Catalunya fins que es conegui l'impacte en el medi ambient
Gepec-EdC, Gete-Ecologistes en Acció i l'Associació Sediments han criticat "l'opacitat" en el projecte de gigafactoria d'Intel·ligència Artificial que es vol impulsar a Móra la Nova. Els grups han elaborat un manifest on afirmen que "l'aigua de l'Ebre és novament objectiu de la voracitat capitalista" i que es posarien en perill els ecosistemes aquàtics.
Segons les estimacions dels col·lectius, consumiria 1,3 hm3 d'aigua anuals i es pregunten si "tindran accés prioritari a l'aigua i a l'energia per davant del subministrament domèstic o l'agricultura". Amb tot, han reclamat "una moratòria a la construcció de centres de dades a Catalunya fins a conèixer l'impacte sobre el medi ambient i la creació de llocs de treball reals".
Els col·lectius han destacat l'elevat consum energètic d'aquestes instal·lacions. "L'aigua de l'Ebre és novament objectiu de la voracitat capitalista amb els centres de dades de l'Aragó ja desenvolupats i aquest projecte de gigafactoria d'IA a Móra la Nova. Això suposa greus riscos per als ja fràgils ecosistemes aquàtics", han exposat.
Segons les estimacions que han fet, la gigafactoria de Móra la Nova tindria "de l'ordre d'uns 100.000 GPUs (processadors), la qual cosa suposarà una potència de 100 MW, i un consum anual de l'ordre de 800 GWh que corresponen a un consum d'1,3 hm3 d'aigua". Les entitats també tenen dubtes e com es gestionaran els embassaments i els sediments i "com condicionaran el futur del riu Ebre i del delta".
Així mateix, han considerat que el projecte pot ser "una altra excusa" per allargar la vida útil de les centrals nuclears "ja envellides" que posaria "en perill innecessari la població". "Al nostre entendre, el negoci de les dades compromet els plans de mitigació de l'anomenada transició ecològica, l'accés a l'aigua potable i a una electricitat assequible, sobretot per a les comunitats empobrides".
També han posat el focus en la petjada terrestre, que és la quantitat real de terra que necessita la IA i el seu desenvolupament. "Alguns investigadors l’han quantificat en 3.400 km2 a l'any", han afirmat.Finalment, han posat en dubte les dades de llocs de treball anunciades i han considerat que la majoria seran feines temporals i que, un cop es posi en funcionament, les tasques a Móra seran "labors de manteniment".
Les entitats faran arribar el manifest als representants polítics, alcaldes i consellers del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i del Parlament de Catalunya i els demanaran "seny" a l'hora de donar suport al projecte. Tal com han destacat en el manifest, la Unió Europea té previst injectar uns 20.000 milions d'euros de diners públics per impulsar la IA europea, i poder construir així gigafactories que l'alimentin.
El govern espanyol ha presentat la de Móra la Nova per acollir-ne una, amb una inversió prevista d'entre 3.000 i 5.000 milions d'euros, que estaria liderada per l'Estat, la Generalitat i Telefònica. Entre altres membres ja confirmats que participaran en el consorci públic-privat hi hauria ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing, i la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica (SETT).
Tot just aquesta setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern preveu mobilitzar fins 1.000 MEUR fins l'any 2030 per accelerar el desplegament de la IA a Catalunya.