Seguretat
La central nuclear d'Ascó se sotmet al simulacre anual del Pla d'Emergència Interior
S'ha sotmès la instal·lació a situacions hipotètiques de vent, fallades elèctriques i incendis
La central nuclear d'Ascó ha estat sotmesa aquest dijous al simulacre anual del Pla d'Emergència Interior. L'actuació s'ha dut a terme tant des de la Sala d'Emergències del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) com des del Centre de Coordinació Operativa (CECOP) de Tarragona, que han fet el seguiment de les actuacions del titular per recuperar les condicions de seguretat.
L'exercici ha començat a dos quarts de deu del matí i després s'ha declarat la prealerta d'emergències per fortes ratxes de vent de fins a 110 quilòmetres per hora. Després s'ha comunicat la pèrdua de subministrament elèctric exterior en ambdues unitats de la instal·lació, fet que hauria provocat l'actuació dels sistemes de protecció del reactor.
En el marc de l'exercici també s'ha simulat un incendi a l'edifici dels generadors dièsel de la Unitat II, fet que hauria provocat la posada en marxa de sistemes auxiliars de seguretat.