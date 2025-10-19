Tecnologia
Móra la Nova tindrà un laboratori tecnològic espacial amb cinc antenes
Aquestes plataformes rebran tota la informació dels satèl·lits de la Generalitat i permetran testar i desenvolupar solucions innovadores vinculades al sector espacial
Mora la Nova tindrà un laboratori de tecnologies espacials que comptarà amb cinc antenes, les quals s'ubicaran en uns terrenys del polígon industrial del Molló. Segons ha explicat l'alcalde Jesús Álvarez, aquestes plataformes rebran tota la informació dels satèl·lits de la Generalitat i permetran testar i desenvolupar solucions innovadores vinculades al sector espacial amb la voluntat d'esdevenir un hub tecnològic.
El projecte s'emmarca en l'Estratègia Catalunya Espai 2030 del Govern que preveu mobilitzar fins a 150 milions fins al 2030. En la sessió plenària d'aquest dijous, l'Ajuntament va aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació i2Cat per cedir-los les finques. L'acord es rubricarà possiblement la setmana vinent.
Móra la Nova esdevindrà un dels punts clau en el desplegament de la nova estratègia espacial catalana. El Govern, a través de la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball i la Fundació i2Cat -en el marc dels fons de transició nuclear- impulsarà la creació d'un laboratori de tecnologies espacials al CoEbreLab. «i2Cat ha vist un emplaçament idoni per a poder dur a terme aquesta inversió de la Generalitat que està disposada a destinar-li 150 milions d'euros», ha destacat Álvarez.
L'alcalde de Móra la Nova va explicar que cediran uns terrenys del polígon industrial del Molló previstos per a equipaments a la Fundació i2Cat. «S'hi ubicaran les cinc plataformes, que són les antenes que han de rebre tota la informació dels satèl·lits de la Generalitat», ha indicat Álvarez.
D'aquestes cinc, s'utilitzaran tres i les altres dues estaran disponibles per a les empreses privades del sector. A més, tota aquesta informació es traslladarà cap a la nau del CoEbreLab. on es tractaran les dades.
De manera que aquest nou espai permetrà testar i desenvolupar solucions innovadores vinculades al sector espacial, amb l'objectiu de generar activitat econòmica i coneixement a les Terres de l'Ebre. El laboratori esdevindrà un punt de connexió entre la recerca, les empreses emergents i el teixit industrial, facilitant la transferència tecnològica i l'aplicació pràctica dels projectes espacials. «El que es ve a intentar, és muntar un hub tecnològic», ha subratllat el batlle.
A més, el municipi també acollirà una estació òptica terrestre destinada a controlar els experiments associats al primer satèl·lit 6G d'Europa, coordinat per i2Cat i fabricat per OpenCosmos a Barcelona. Aquesta infraestructura permetrà establir comunicacions làser entre la Terra i l'espai. Es tracta d'una tecnologia precursora de les comunicacions quàntiques del futur i comptarà amb una estació de seguiment de banda ampla essencial per al desenvolupament de les xarxes 6G.
Generació de riquesa i llocs de feina indirectes
Per Álvarez, aquests projectes contribuiran a la revitalització econòmica de les comarques ebrenques i permetran avançar cap a un model productiu més tecnològic i sostenible. «Això és crear riquesa, i no solament crear riquesa, sinó que el que fa és posar-nos al mapa de l'estratègia catalana amb el tema de l'espai i tota la inversió que vingui al nostre territori, és inversió que crea llocs de treball», indirectes ha asseverat.
Antenes en marxa a finals d'any
La previsió és que les antenes estiguin instal·lades a finals d'any. «Per això, la urgència d'aquesta aprovació del conveni», en el ple celebrat aquest dijous al vespre. Segons l'alcalde, l'acord entre el consistori i i2Cat se signarà possiblement la setmana que ve.
Móra la Nova, candidata per acollir una de les gigafactories europees d'IA
Al juny, el govern espanyol va proposar instal·lar una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. El projecte suposaria una inversió públicoprivada d'uns 5.000 milions. L'executiu va explicat que la candidatura del municipi es deu a la seva proximitat amb el Barcelona Supercomputing Center.
La UE vol crear entre quatre i cinc gigafàbriques d'intel·ligència artificial amb un fons de 20.000 milions per convertir-se en una «gran potència computacional». Així ho va anunciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a principis de febrer.
Concretament, la proposta s'ha presentat per part d'un consorci empresarial liderat per Telefonica i ha estat impulsada pel govern espanyol i coordinada directament per l'Oficina Econòmica del President en col·laboració amb el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública i la Generalitat.
En l'àmbit privat, alguns dels membres confirmats que formen part del consorci són ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing, mentre que també hi ha organismes públics com la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica, que depèn del ministeri liderat per Òscar López.